ПРАГА, 22 мар — ПРАЙМ. Братиславский завод Volkswagen Slovakia приостановил выпуск автомобилей из-за нехватки комплектующих, вызванной в том числе военными действиями на Украине, предприятие сообщило об этом во вторник на своем сайте. СМИ: заводы BMW и Volkswagen приостанавливают работу

"Временная приостановка производства на заводе связана с сохраняющимся долгосрочным глобальным недостатком полупроводников в результате пандемии коронавируса, а также частичным дефицитом поставок некоторых деталей в связи с событиями на Украине", — говорится в сообщении.

Завод Volkswagen Slovakia выпускает автомобили моделей Skoda Karoq, Audi Q7, Audi Q8, Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne.

Нехватка полупроводниковых компонентов из-за пандемии коронавируса уже приводила в 2020-2021 годах к неоднократным сбоям в производстве на автозаводах в Словакии, которая является крупнейшим в мире производителем автомобилей на душу населения.