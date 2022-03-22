МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Ростуризму и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских учреждениях отдыха, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Ростуризм запустил программу "Мы вместе.Туризм"

"Ростуризму и ФАС поручено обеспечить мониторинг цен на отдых в коллективных средствах размещения — гостиницах, санаториях, детских лагерях и турбазах. При выявлении фактов необоснованного завышения ведомства должны принимать меры в рамках своих полномочий", — сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата.

"Благодаря принимаемым правительством беспрецедентным мерам по поддержке экономики, в частности, туристической отрасли, должны выиграть прежде всего граждане страны. Речь идет о туристическом кешбэке и введении нулевого НДС для гостиниц на ближайшие пять лет. Людям важно получить реальную скидку на отдых — как семейный, так и детский. К нам поступают единичные сигналы о завышении. Необходимо разобраться и держать вопрос на контроле", — добавил он.

Вице-премьер также поручил Ростуризму в ближайшее время провести совещание с представителями отрасли, посвящённое подготовке к летнему туристическому сезону, на котором обсудить с ними вопросы ценообразования и недопустимости необоснованного роста цен на услуги.

ФАС 18 марта выдала туроператорам "Мультитур" и "Дельфин", а также группе компаний Atelika Hotel Group предостережения в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России.