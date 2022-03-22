МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 8 апреля запустит рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщает перевозчик.

"Открыта продажа билетов на регулярные рейсы в Шри-Ланку (Коломбо). Рейсы будут выполняться с 8 апреля на самолетах Airbus А330 три раза в неделю", — говорится в сообщении.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.