МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предупредила немецкую компанию Siemens, что если в течение ближайших месяцев она не возобновит работу в России, то попадет в список ненадежных партнеров, ее место могут занять другие компании. МВФ: Россия обладает средствами для обслуживания внешнего долга

В ходе встречи сенаторов в руководством РЖД руководитель компании Олег Белозеров сообщил, что было получено уведомление от Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых поездов "Сапсан".

"Компания Siemens работает на российском рынке более 100 лет, это очень авторитетная, проверенная компания", — сказала парламентарий.

По ее словам, у РФ эффективное сотрудничество с компанией, они с удовольствием работают в России и хорошо зарабатывают.

"Вы представьте, какое нужно оказывать давление на такую мировую, известную компанию, заставить уйти ее с российского рынка", — отметила спикер.

Но в то же время, эта проверка и для Siemens, полагает Матвиенко.

"Давайте посмотрим месяц, два, три, если они уйдут, значит, они тоже попадут в список ненадежных партнеров. И за это время нужно искать других — смелых, эффективных", — подчеркнула законодатель.

Она считает, что в итоге Siemens будет жалеть, если потеряет российский рынок, но экономика не бывает в безвоздушном пространстве, "значит, займут другие компаний".