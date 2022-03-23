МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Железная дорога из Крыма в Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов жителям Херсона, сообщил РИА Новости заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

"Сегодня мы говорим о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном", — сказал он, напомнив, что восемь лет назад, после объявления экономической блокады, этот участок железнодорожной ветки был полностью разобран.

"Сегодня это железнодорожное направление используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, так необходимых жителям Херсона, нуждающимся в восстановлении своей инфраструктуры", — сказал Степанов.

Он отметил, что в планах восстановление движения и по другим направлениям, в юго-восточную часть Украины, в направлении населенных пунктов Запорожской области.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.