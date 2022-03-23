ТОКИО, 23 мар — ПРАЙМ. Японский производитель электроники Sharp сообщил, что приостанавливает отгрузку товара в Россию из-за ситуации вокруг Украины.

"Группа Sharp в связи с нынешней ситуацией в настоящее время приостанавливает отгрузку товара в Россию. Мы будем внимательно следить за ситуацией и действовать соответствующим образом на основе духа корпоративных норм", — говорится в заявлении на сайте компании, где отмечается также, что она "близко воспринимает то, что сейчас происходит на Украине, выражает свои соболезнования пострадавшим" и желает скорейшего разрешения конфликта.

В сообщении отмечается также участие компании в сборе средств и помощи для пострадавших.