МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Россия работает над сохранением предприятий, иностранные собственники которых решили уйти из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Госдуме. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

По его словам, иностранные владельцы смогут получить возможность вернуться в РФ или продать свою долю.

"Собственнику предоставят возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю. Ключевой задачей при этом является сохранение профиля деятельности организаций и рабочих мест", — сообщил Новак.

"Мы уверены, что в большинстве случае будет найден необходимый компромисс", — добавил он.