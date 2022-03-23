ЦЮРИХ, 23 мар — ПРАЙМ. Швейцарский концерн Nestlé приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik в России в связи с событиями на Украине. Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России

"Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что концерн уже остановил импорт и экспорт второстепенных товаров в РФ и из нее. Кроме того, была прекращена вся реклама, а также все капиталовложения в страну. Nestlé заявила, что не рассчитывает получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, однако любая прибыль будет направлена организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.

"Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России", — отмечается в заявлении.