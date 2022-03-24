МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. МВД отменит все плановые проверки предпринимателей, такое поручение дал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой. Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса

Исключением станет бизнес, работающий в сфере обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства. При этом все другие проверки должны быть обязательно согласованы с надзорными органами, отмечается в сообщении.

В ходе совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций Горовой подчеркнул необходимость снижать административное давление на малый и средний бизнес РФ.

Кроме того, в России приостановят привлечение к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозки пассажиров внутри городов, добавили в МВД. Ведомство также будет содействовать компаниям, перевозящим сельхоз продукцию, питание и комплектующие в связи с изменением транспортной логистики.