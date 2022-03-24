МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. МВД отменит все плановые проверки предпринимателей, такое поручение дал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко призвала надзорные органы заморозить проверки бизнеса

Исключением станет бизнес, работающий в сфере обеспечения безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства. При этом все другие проверки должны быть обязательно согласованы с надзорными органами, отмечается в сообщении.

В ходе совещания по организации работы органов внутренних дел в условиях санкций Горовой подчеркнул необходимость снижать административное давление на малый и средний бизнес РФ.

Кроме того, в России приостановят привлечение к ответственности за нарушения, связанные с использованием тахографов при перевозки пассажиров внутри городов, добавили в МВД. Ведомство также будет содействовать компаниям, перевозящим сельхоз продукцию, питание и комплектующие в связи с изменением транспортной логистики.