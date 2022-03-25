МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба прорабатывает возможность наказывать за завышение цен не только доминирующих, в отношении которых действует соответствующее законодательство, но и других участников рынка. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В сообщении отмечается, что ведомство рассматривает возможность распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынков, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса". Покупатели смогут снять наличные на кассах в "Перекрестке"

Подчеркивается, что окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет.

"Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко", — добавляется в сообщении.

Ранее в четверг ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области, несмотря на его большие запасы на складах. В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу роста цен на сахар и отсутствия товара на полках магазинов Воронежское УФАС совместно с органами прокуратуры проверило работу распределительных центров ООО "Агроторг" ("Пятерочка") и АО "Тандер" ("Магнит").