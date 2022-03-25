МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается поездок за рубеж – то на сегодняшний день все туроператоры временно приостановили продажу туров по большинству массовых направлений до нормализации ситуации с авиарейсами", — сказала Догузова.

"Решения по новым полетным программам будут приниматься после того, как мы вернем всех своих туристов домой", — добавила она.

Глава ведомства также попросила туристов, учитывая текущую ситуацию и постоянно меняющиеся обстоятельства, ответственно подходить к планированию поездок за рубеж и принимать во внимание все возможные сложности.

Ранее в Ростуризме сообщали, что туроператоры совместно с авиакомпаниями обеспечили возвращение домой более 90% организованных туристов – это порядка 85 тысяч человек. Сейчас ведется работа по возвращению ещё около 5 тысяч организованных туристов. На период ожидания обратных рейсов туроператоры обеспечивают своих туристов проживанием в отелях и помогают им в решении других вопросов.

В ведомстве отмечали, что больше всего организованных туристов находится в Египте – около 4 тысячи человек по линии трех крупных туроператоров. Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени, чем рассчитывали туроператоры, из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию.