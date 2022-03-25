МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun (ранее "TUI Россия") запустил продажу летних туров в Карелию на базе чартерной цепочки из Москвы в Петрозаводск, рассказали РИА Новости в пресс-службе туркомпании.

"Туроператор Fun&Sun следует своей стратегии развития внутреннего туризма и объявляет о старте продаж летних туров в Карелию на базе чартерной цепочки из Москвы в Петрозаводск. Летняя чартерная программа стартует 30 июня и продлится до конца августа. Рейсы из Москвы в Петрозаводск будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на крыльях авиакомпании "Ямал" из столичного аэропорта "Домодедово", — сообщили в туроператоре.

Туристам доступны туры продолжительностью на три, четыре и семь ночей. В базовый турпакет включены обзорная экскурсия по Петрозаводску, экскурсия с посещением природного заповедника "Кивач" и одноименного водопада, экскурсия на старейший российский курорт Марциальные воды с дегустацией лечебной воды, а также мастер-классы по изготовлению оберегов и карельских пирогов.

Путешественникам предлагаются на выбор отели двух, трех и четырех звезд в Петрозаводске, а также загородные базы отдыха и гостиницы. Цены на пакетные туры начинаются от 13,8 тысячи рублей на человека за программу "Привет, Карелия! 3 звезды" на три ночи и от 21,1 тысячи рублей на человека за тур "Вся Карелия" на семь ночей — включая чартерный перелет, размещение с питанием и экскурсии.

"За дополнительную оплату туристы могут заказать водную прогулку по Онежскому озеру с пикником и дегустацией карельских настоек, экскурсии на остров Кижи, в Горный парк "Рускеала" с посещением города Сортавала, экскурсии на остров Валаам или на Соловки… и многое другое", — уточнили в пресс-службе.