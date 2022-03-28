СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Причиной пробоины в сухогрузе "Омский 205" в Черном море стал сильный удар волны. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. Теплоход "Омский 205" под российским флагом получил пробоину

Ранее стало известно, что теплоход "Омский 205" под российским флагом с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море, подал сигнал бедствия. Спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир сухогруз, его транспортируют на стоянку в район Керчи. Кравченко пояснил, что "причиной случившегося стал сильный удар волны. По его словам, пробоина возникла в районе машинного отделения.

На данный момент буксировка к берегу Крыма получившего пробоину в Черном море сухогруза "Омский 205" завершена, насосы работают исправно, уровень воды снижается, сказал он.

"Буксировка завершена. Довели до стоянки недалеко от Керчи. Теплоход стал на якорь в 1,2 мили от крымского берега", — пояснил Кравченко.

На борту получившего пробоину сухогруза "Омский 205" в акватории Черного моря возле Крыма находятся порядка 3,3 тысячи тонн шпата (минерал), рассказал РИА Новости представиль эктренных служб.

"Сухогруз вез шпат — всего 3,3 тысячи тонн", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сухогруз получил пробоину в районе моторного отсека. Пострадавших от разлива нефтепродуктов нет. На место трещины была установлена временная заплатка.