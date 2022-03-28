МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla продлевает производственную паузу на заводе в Китае до 1 апреля из-за введенного в Шанхае карантина, сообщает агентство Блумберг. Акции Tesla дорожают после открытия автозавода в Германии

"Изначально остановленное на день производство на фабрике рядом с главным финансовым центром Китая будет приостановлено на четыре дня, начнется 1 апреля", — говорится в сообщении агентства.

Остановка производства связана с введенным в Шанхае карантином – как отмечает агентство, та часть города, где находится производство Tesla, была закрыта в связи с ростом числа случаев заболеваемости коронавирусом.

Производство Tesla в Китае является первым заводом компании за пределами США, в прошлом году на нем было произведено более половины электромобилей, которые поставляются в Европу и страны Азии. Сам же Китай является одним из ключевых рынков для Tesla.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.