МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В России в связи с усилением санкционного давления отменены около 200 тысяч из 292 тысяч намеченных на этот год проверок бизнеса, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Путин утвердил налоговые стимулы для перевода бизнеса в "русские офшоры"

"В условиях санкционного давления на Россию особую актуальность приобрела задача создания комфортных условий для бизнеса путем избавления его от излишних проверок любых контролирующих структур. В целях ее реализации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в указании от 11 марта обязал своих подчиненных обеспечить "своевременную отмену (завершение) контролирующими органами плановых проверок и иных контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которых введен мораторий, а также соблюдение ограничений на проведение внеплановых проверок и контрольных (надзорных) мероприятий, выдачу предписаний", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сокращение планов контролеров уже практически завершено, "отменено около 200 тысяч соответствующих мероприятий (из 292 тысяч первоначально запланированных)".

Еще предстоит минимизировать число внеплановых мероприятий контролеров в ходе процедуры их согласования. Также прокурорам поручено пресекать любое незаконное вмешательство государственных органов в хозяйственную деятельность, в том числе в рамках уголовно-процессуального и административного производства, оперативно-разыскной деятельности.

"Одновременно Генпрокуратурой России принят ряд организационно-распорядительных мер для снижения количества проверок прокуроров низового звена в отношении субъектов предпринимательства. Теперь их проведение возможно исключительно с согласия руководителя прокуратуры региона или приравненной к ней специализированной прокуратуры", — уточняется в релизе.

Кроме того, в IT-компании любое надзорное мероприятие можно провести, лишь располагая сведениями о грубых нарушениях ею законов, влекущих причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, либо угрозу их причинения, возникновения чрезвычайных ситуаций.