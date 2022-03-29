ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. Апелляционный суд США по округу Колумбия во вторник отклонил апелляцию российского бизнесмена Олега Дерипаски об отмене американских санкций, которые были введены в отношении него в 2018 году, говорится решении суда.

"Суд рассмотрел данные вопросы в полном объеме и постановил подтвердить решение окружного суда", — следует из вердикта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

В 2021 году Дерипаска проиграл в Федеральном окружном суде по округу Колумбия иск об отмене санкций, введенных против него в 2018 году. Бизнесмен, оценивавший своим потери от рестрикций в миллиарды долларов, обжаловал данное решение в вышестоящем суде.