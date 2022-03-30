МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России предложили увеличить скидку на новый автомобиль при сдаче старого на переработку с 50 тысяч рублей до 150 тысяч, пишут "Известия" со ссылкой на директора ассоциации НСРО "Руслом.ком" Виктора Ковшевного. Водителей предупредили, что могут cкрыть продавцы авто с пробегом

Организация направила инициативу в Минпромторг, предложив таким образом параметры для возобновления скидок на покупку отечественных автомобилей.

Как отметил Ковшевный, необходимо создать реестр утилизаторов автомобилей на Госуслугах, предусмотреть возможность переработки разными способами — через автодилера, спецкомпанию-утилизатора, профильные ассоциации.

По его словам, компании, занимающиеся переработкой машин, должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации. Его отсутствие усложнит снятие с регистрации транспортного средства.

"Ассоциация считает возможным рассмотреть дополнительные штрафы за подделку такого свидетельства, его выдачу с заведомо ложной информацией, а также за предоставление такого документа при отсутствии лицензии на право обращения с опасными отходами", — отметил он.

Госпрограмма утилизации старых авто, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую, действовала в 2010–2018 годах. Ранее, до начала спецоперации России на Украине, президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову дать указание Минпромторгу проработать идею перезапуска программы.