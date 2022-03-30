ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — ПРАЙМ. Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) возобновляет сообщение с Россией с 30 марта, следует из размещенного в среду релиза VR Group. РЖД назначили более 400 дополнительных поездов на майские праздники

"Ранее мы сообщали, что 27 марта 2022 года приостановим грузовые перевозки VR Transpoint на востоке (на российской границе) в связи с британскими санкциями в отношении ОАО "Российские железные дороги"… Однако, согласно полученным нами разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на соглашения VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта",- говорится в сообщении.

"После решения, принятого на прошлой неделе, мы продолжили переговоры с властями и банками Великобритании о наложении санкций на нашу компанию. Согласно уточненной интерпретации британских властей и банков, санкции не распространяются на наши операции", — приводится в сообщении цитата генерального директора VR Group Лаури Сиппонена.

Он добавил, что таким образом компания может продолжать важные экспортные, импортные и транзитные перевозки по железным дорогам и в то же время поддерживать работу финской экспортной отрасли. "Санкции часто налагаются на физических лиц и, следовательно, на грузоотправителей или владельцев товаров, и мы не будем продолжать их перевозку под санкциями", — отметил Сиппонен.

Объемы грузоперевозок VR Transpoint в 2021 году составили около 37 миллионов тонн, из них доля грузоперевозок между Финляндией и РФ составляет около трети, уточняет финская компания. Решение о возобновлении грузоперевозок не затрагивает остановку пассажирского сообщения между странами, говорится в сообщении.