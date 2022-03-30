VR Transpoint: восточные грузовые перевозки компании возобновятся в среду
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — ПРАЙМ. Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) возобновляет сообщение с Россией с 30 марта, следует из размещенного в среду релиза VR Group.
"Ранее мы сообщали, что 27 марта 2022 года приостановим грузовые перевозки VR Transpoint на востоке (на российской границе) в связи с британскими санкциями в отношении ОАО "Российские железные дороги"… Однако, согласно полученным нами разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на соглашения VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта",- говорится в сообщении.
"После решения, принятого на прошлой неделе, мы продолжили переговоры с властями и банками Великобритании о наложении санкций на нашу компанию. Согласно уточненной интерпретации британских властей и банков, санкции не распространяются на наши операции", — приводится в сообщении цитата генерального директора VR Group Лаури Сиппонена.
Он добавил, что таким образом компания может продолжать важные экспортные, импортные и транзитные перевозки по железным дорогам и в то же время поддерживать работу финской экспортной отрасли. "Санкции часто налагаются на физических лиц и, следовательно, на грузоотправителей или владельцев товаров, и мы не будем продолжать их перевозку под санкциями", — отметил Сиппонен.
Объемы грузоперевозок VR Transpoint в 2021 году составили около 37 миллионов тонн, из них доля грузоперевозок между Финляндией и РФ составляет около трети, уточняет финская компания. Решение о возобновлении грузоперевозок не затрагивает остановку пассажирского сообщения между странами, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20220330/836541449.html