МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) улучшило прогноз по долгосрочным и краткосрочным рейтингам Airbus в иностранной и национальной валютах "А" и "А-1" до стабильного с негативного и подтвердило сами рейтинги, говорится в пресс-релизе агентства. Названы самые популярные авианаправления у россиян в апреле

"Стабильный прогноз по рейтингу Airbus отражает наше мнение о том, что в ближайшие два года группа продолжит получать выгоду от роста спроса и поставок. Мы считаем, что при текущем уровне рейтинга группа сохранит значительную финансовую гибкость, а также благоприятную для кредитования финансовую политику", — пишет агентство.

S&P отмечает, что Airbus был в хорошем положении, когда началось восстановление после пандемии, и в 2021 году поставил больше самолетов, чем ожидало агентство (611 за год). Выручка выросла, а рентабельность значительно превысила ожидания, в первую очередь благодаря устойчивым операционным показателям. Эти показатели в свою очередь были подкреплены мерами по реструктуризации, принятыми во время пандемии (включая сокращение численности персонала на 10 тысяч человек), и выпуском резервов, которые группа зарезервировала в 2020 году.

Агентство может понизить рейтинг, если соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу будет находиться на уровне ниже 60%. Повышение рейтинга возможно в случае продолжения восстановления коммерческой аэрокосмической отрасли, что будет поддерживать высокий спрос на новые самолеты, а также роста производства и поставок Airbus сверх текущего базового сценария S&P.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space (оборонная и аэрокосмическая продукция и услуги) и Airbus Helicopters (производство вертолетов). Число сотрудников составляет более 130 тысяч человек.