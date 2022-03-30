МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен в Европе, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

Отмечается, что обыски прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании "Газпрома" Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке.