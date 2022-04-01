МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. На Западе сейчас происходит бандитский отъем российской собственности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это касается и частной собственности. В Кремле не согласны с тем, как Белый дом оценивает курс рубля

Представитель Кремля прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о планах Минэкономики Германии провести национализацию немецких "дочек" "Газпрома" и "Роснефти". Он подчеркнул, что такой шаг серьезно нарушит международное право, а также "все мыслимые и немыслимые правила и законы".

В Кремле считают неприемлемой даже саму постановку такого вопроса, сказал Песков и добавил, что Москва будет внимательно отслеживать этот вопрос. При этом он исключил какую-либо увязку этой ситуации с контрактами на газ, так как это "разные истории".

В Минэкономики ФРГ отказались комментировать информацию о возможной национализации "дочек" российских компаний, назвав эти вопросы гипотетическими.