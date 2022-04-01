МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Англо-нидерландская компания Shell может столкнуться с проблемами при оплате российского газа в рублях, поскольку Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Блумберг прогнозирует рост доходов России от экспорта нефти и газа

"Shell может столкнуться с трудностями при оплате поставок российского газа в этом месяце, потому что Кремль хочет, чтобы платежи проводились через попавший под санкции Великобритании "Газпромбанк", — пишет агентство со ссылкой на двух осведомленных источников.

У Shell есть как минимум два долгосрочных контракта, на которые приходится около 1,5% годового экспорта "Газпрома" ключевым иностранным клиентам, отмечает агентство. Shell ранее заявляла о намерении постепенно отказаться от закупок российских нефтепродуктов, газа и СПГ, но при этом продолжать получать некоторые поставки по долгосрочным контрактам, пока они не истекут.

"Газпром" знает о возможных проблемах с платежами Shell и ищет способы их решения, пишет агентство. Shell сообщили агентству, что "внимательно следят за ситуацией".

В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.