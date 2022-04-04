МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla увеличил производство и продажи своих машин в прошлом квартале в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается в релизе компании. СМИ узнали о продлении приостановки производства Tesla в Китае

Компания произвела 305,4 тысячи автомобилей, в том числе 291,2 тысячи машин моделей 3 и Х и 14,2 тысячи — S и Y. А продажи достигли 310 тысяч машин. Поставки покупателям моделей S и X составили 14,724 тысячи машин, увеличившись в семь раз по сравнению с первым кварталом 2021 года, а продажи машин 3 и Y подскочили в 1,6 раза, до 295,3 тысячи.

Tesla отмечает, что большого объема производства и продаж удалось достичь несмотря на постоянные проблемы с цепочками поставок и приостановками работы заводов.

После выхода этих данных акции компании дорожают на предварительных биржевых торгах на 1%.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.