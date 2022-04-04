Россия снимает ограничения на выезд через сухопутную границу с Китаем
Оперштаб: Россия снимет ограничения на выезд россиян через сухопутный участок границы с Китаем
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Россия с 9 апреля снимает ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Кроме того, оперативным штабом с 9 апреля принято решение снять ограничения на выезд российских граждан, а также на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы России и Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении.