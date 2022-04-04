МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Премьер Михаил Мишустин заявил сказал Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" перед отчетом о работе кабмина за год в Госдуме, что правительство уже приняло ряд решений по обеспечению населения лекарственными средствами в условиях санкционного давления. Россияне увеличили спрос практически на все лекарства

Среди принятых мер он выделил изменение правил госзакупок, которые позволят покупать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет, и уточнение порядка лицензирования производства препаратов.

"Сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации. Мы также упрощаем правила ввоза импортных препаратов в Россию, разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов, которые ранее у нас не использовались, быстрее выводить их на российский рынок", — пояснил Мишустин.

Также приняты меры, которые защитят россиян от сбоя в поставках оборудования. "Запретили вывоз из страны иностранных медицинских изделий полностью и упростили их закупку. Мы также ускорили процедуры регистрации отечественных медицинских изделий в случаях замены в них иностранных составляющих", — сообщил премьер.