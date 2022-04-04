МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения, что анализ остатков лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) показывает их достаточность. Мишустин рассказал о мерах по обеспечению доступности лекарств в России

Правительство ведет постоянный мониторинг лекарственного обеспечения, подчеркивается в сообщении.

В секретариате вице-премьера сообщили, что ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами есть у регионов России

Согласно сообщению, Голикова подчеркнула, что у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Она также напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона".

Согласно нему, этими законами упрощены разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также введена ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия.

В сообщении уточняется, что в программе госгарантий увеличены средства на закупку медицинского оборудования со 100 тысяч до 1 миллиона рублей и введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.

Также сообщается, что в России будет создана вместе с координационным центром правительства специальная система для контроля доступности препаратов в режиме онлайн.

Уточняется, что специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. Чтобы не допустить снижения запасов, они будут будут связываться с главными специалистами регионов.

"Если это необходимо, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижение их запасов", — сказано в сообщении.