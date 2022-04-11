2022-04-11T16:59:26+03:00

2022-04-11T16:59:26+03:00

2022-04-11T16:59:26+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220411/836639866.html

Путин поручил снизить административную нагрузку на бизнес

Бизнес

Новости

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https://россиясегодня.рф

КАБМИН ДО 1 ИЮНЯ ДОЛЖЕН ДОЛОЖИТЬ О РАБОТЕ ПО СНИЖЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС В РФ — ПОРУЧЕНИЕ ПРАЙМ, 11.04.2022

бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60