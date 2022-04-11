КАБМИН ДО 1 ИЮНЯ ДОЛЖЕН ДОЛОЖИТЬ О РАБОТЕ ПО СНИЖЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС В РФ — ПОРУЧЕНИЕ
https://1prime.ru/business/20220411/836639866.html
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Центробанк предупредил о формировании "пузыря" на рынке криптовалют
КАБМИН ДО 1 ИЮНЯ ДОЛЖЕН ДОЛОЖИТЬ О РАБОТЕ ПО СНИЖЕНИЮ РЕГУЛЯТОРНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС В РФ — ПОРУЧЕНИЕ
https://1prime.ru/business/20220411/836639866.html
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