МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. За последний месяц цены на препараты не из перечня жизненно важных увеличивались, были колебания в пределах 12%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава Росздравнадзора оценила имеющиеся в стране объемы лекарств

"Есть увеличение цен не по жизненно важному списку лекарственных препаратов, за последний месяц колебания составляли в пределах 12%", — сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он уточнил, что по жизненно важному списку лекарственных препаратов колебания цен минимальные — до 4%. Цены на эти препараты регулируется государством, продажа выше зарегистрированной стоимости невозможна, пояснил министр.

"Мы формируем конкурентную среду, чтобы по лекарственным препаратам присутствовало несколько производителей и возможность обеспечить и физическую, и экономическую доступность", — подчеркнул Мурашко.