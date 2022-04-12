РИМ, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость производства вина в Италии выросла на 35% вследствие конфликта на Украине, в среднем расходы виноделов выросли почти на семь тысяч евро, заявил президент ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини. В России утвердили дорожную карту по развитию виноделия

Как сообщает организация, с этими данными он выступил на проходящей в Вероне профильной выставке Vinitaly.

Coldiretti сообщает, что итальянские винодельни столкнулись "с односторонними увеличениями тарифов со стороны поставщиков упаковки". В частности, стеклянная бутылка теперь стоит более чем на 30% дороже, чем в прошлом году, а подорожание пробки превысило 20% для изделий из пробкового дерева и 40% для других материалов. Металлическая проволока, удерживающая пробку игристых вин (так называемое "мюзле"), подорожала порядка на 20%, а для этикеток и упаковочных коробок рост составляет 35% и 45% соответственно.

Также виноделы указывают на рост расходов на транспорт – в случае с автомобильными перевозками он составляет 25%. Цены на морские контейнеры и фрахт судов выросли в пределах 400% до 1000%.

Coldiretti при этом отмечает, что рост расходов ложится на плечи производителей, в то время как потребители не заметили повышения цен на вино. Более того, в январе и феврале розничные цены упали на 1,2% и 0,4%, тогда как рост цен на некоторые другие продукты достиг двухзначных значений.

Прандини заявил о необходимости действий для сдерживания роста цен на энергию и производственные затраты. "Защищать вино означает защищать главную движущей силы всей агропродовольственной системы не только за рубежом, но и на внутреннем рынке, начиная с туристического сектора", — заявил глава Coldiretti.

Ранее ассоциация заявила, что конфликт на Украине поставил под угрозу экспорт итальянского вина в России, который составляет 150 миллионов евро в год. В 2021 году, отмечает Coldiretti, этот рынок достиг рекордного роста в 18%.