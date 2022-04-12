МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Продажи новых автобусов в России в первом квартале 2022 года выросли на 49%, до 3,8 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Автопроизводители из Азии могут укрепиться на лизинговом рынке России

"Если рассматривать итоги за 1 квартал нынешнего года, то и здесь рынок новых автобусов показывает значительный рост. Так, за этот период его объем составил около 3,8 тыс. экземпляров, что на 49% больше, чем за январь-март 2021 года", — сообщили в агентстве, уточнив, что статистика подготовлена на основе данных системы электронных паспортов транспортных средств.

Продажи новых автобусов в марте также продемонстрировали значительный рост — на 57%, до 1,4 тысячи штук.

Свыше 40% всех купленных в первый месяц весны новых автобусов пришлось на российскую марку "ПАЗ": 550 штук, на 4% меньше, чем в марте 2021 года. Далее следуют еще два российских бренда — "Нефаз" (229 штук, рост в 2,4 раза) и "Лиаз" (184 штуки, рост в 4,5 раза). Рубеж в сотню проданных автобусов преодолел и белорусский "МАЗ" (110 штук, рост в 4,6 раза). Показатели остальных производителей составили менее сотни, отметили в "Автостате".