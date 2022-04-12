МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Египетский государственный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля вновь начнет регулярные рейсы между Москвой и Каиром, которые были прерваны в марте. Об этом говорится в заявлении компании. СМИ сообщают о подорожании туров в Турцию и Египет

Приостановка прямых рейсов между двумя столицами российской авиакомпании "Аэрофлот" и египетского перевозчика произошла в начале марта — стороны опасались возможных санкций со стороны иностранных лизингодателей, а также рисков в части страхования полетов.

"EgyptAir объявила о возобновлении своих ежедневных прямых рейсов между Каиром и Москвой № MS729/MS730 начиная со следующей пятницы, 15 апреля 2022 года. Рейс будет осуществляться на борту B737-800", — говорится в сообщении компания.

"Аэрофлот" с 7 апреля также возобновил ежедневный рейс в Египет из Сочи на отечественных самолетах SSJ 100. Это произошло после месячного перерыва.