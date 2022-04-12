2022-04-12T15:51:00+03:00
2022-04-12T16:05:31+03:00
2022-04-12T15:51:00+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220412/836649495.html
Египетская авиакомпания Egypt Air возобновит рейсы Каир-Москва
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Египетский государственный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля вновь начнет регулярные рейсы между Москвой и Каиром, которые были прерваны в марте. Об этом говорится в заявлении... ПРАЙМ, 12.04.2022
транспорт, бизнес, новости, авиакомпании, египет
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/18/834431896.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/18/834431896.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/18/834431895.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/18/834431895.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/18/834431883.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/18/834431883.jpg
https://1prime.ru/tourism/20220405/836588572.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Египетский государственный авиаперевозчик EgyptAir с 15 апреля вновь начнет регулярные рейсы между Москвой и Каиром, которые были прерваны в марте. Об этом говорится в заявлении компании.
Приостановка прямых рейсов между двумя столицами российской авиакомпании "Аэрофлот" и египетского перевозчика произошла в начале марта — стороны опасались возможных санкций со стороны иностранных лизингодателей, а также рисков в части страхования полетов.
"EgyptAir объявила о возобновлении своих ежедневных прямых рейсов между Каиром и Москвой № MS729/MS730 начиная со следующей пятницы, 15 апреля 2022 года. Рейс будет осуществляться на борту B737-800", — говорится в сообщении компания.
"Аэрофлот" с 7 апреля также возобновил ежедневный рейс в Египет из Сочи на отечественных самолетах SSJ 100. Это произошло после месячного перерыва.