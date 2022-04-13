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2022
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Глава "Ростеха" рассказал о реализации авиационных проектов
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. САНКЦИИ ПОВЛИЯЛИ НА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РОСТЕХА, НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ГЛАВА ГОСКОРПОРАЦИИ ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ СЕРИЙНЫХ... ПРАЙМ, 13.04.2022
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. САНКЦИИ ПОВЛИЯЛИ НА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РОСТЕХА, НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ГЛАВА ГОСКОРПОРАЦИИ
ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ СЕРИЙНЫХ САМОЛЕТОВ МС-21 С РОССИЙСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ ПД-14 БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ЗАКАЗЧИКАМ В 2024 ГОДУ — ГЛАВА РОСТЕХА
ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩЕННОГО SSJ100 НАЧНЕТСЯ В 2024 ГОДУ, ПЛАНИРУЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАТЬ 20 САМОЛЕТОВ С РОССИЙСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ ПД-8 — ГЛАВА РОСТЕХА
Новость дополняется