МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. САНКЦИИ ПОВЛИЯЛИ НА СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РОСТЕХА, НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ГЛАВА ГОСКОРПОРАЦИИ

ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ СЕРИЙНЫХ САМОЛЕТОВ МС-21 С РОССИЙСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ ПД-14 БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ЗАКАЗЧИКАМ В 2024 ГОДУ — ГЛАВА РОСТЕХА

ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩЕННОГО SSJ100 НАЧНЕТСЯ В 2024 ГОДУ, ПЛАНИРУЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАТЬ 20 САМОЛЕТОВ С РОССИЙСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ ПД-8 — ГЛАВА РОСТЕХА

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