МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK.

"Сервис VK Работа прекратит своё существование в ближайшее время, все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены!", — говорится в сообщении.

Команда "VK Работа" перейдет в другие системообразующие проекты и продукты VK, в том числе в "ВКонтакте", "VK Звонки" и "VK Видео".