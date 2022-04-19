2022-04-19T18:27:12+03:00
2022-04-19T18:27:12+03:00
2022-04-19T18:27:12+03:00
2022
https://1prime.ru/business/20220419/836703414.html
VK закрывает сервис "VK Работа"
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Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK. "Сервис VK Работа прекратит своё существование в ближайшее время, все обязательства перед... ПРАЙМ, 19.04.2022
бизнес, новости, vk, работа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Сервис для поиска работы "VK Работа" прекратит существование, сообщает пресс-служба VK.
"Сервис VK Работа прекратит своё существование в ближайшее время, все обязательства перед клиентами и партнерами будут выполнены!", — говорится в сообщении.
Команда "VK Работа" перейдет в другие системообразующие проекты и продукты VK, в том числе в "ВКонтакте", "VK Звонки" и "VK Видео".