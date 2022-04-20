МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Средний размер кредита на покупку автомобиля в России в марте вырос на 21,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 1,28 миллиона рублей, по сравнению с февралем снизился на 5,3%, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов в марте

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2022 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,28 миллиона рублей. Это на 5,3% меньше, чем было зафиксировано в предыдущем месяце (в феврале 2022 года — 1,35 миллиона рублей)… Стоит также отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос на 21,2% (в марте 2021 года — 1,05 миллиона рублей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель снизился впервые почти за год — с мая 2021 года он рос непрерывно.

"Средний чек выданных автокредитов непрерывно рос с весны прошлого года на фоне дефицита новых автомобилей и консервативной кредитной политики банков… При этом в марте выдача автокредитов упала почти на 80% по сравнению с февралем, а средний размер автокредита снизился впервые за год. Все это было обусловлено ростом ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним", — прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Он также отметил, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей, доля заявок на которые в марте превысила 60% от общего числа заявок.

В региональном разрезе среди 30 лидеров по объемам автомобильного кредитования самый большой средний размер выданных займов в марте был отмечен в Москве (1,85 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,67 миллиона рублей), а также в Московской (1,61 миллиона рублей), Ленинградской (1,44 миллиона рублей) и Новосибирской (1,35 миллиона рублей) областях.

Самое существенное снижение величины среднего кредита по отношению к февралю в марте продемонстрировали Вологодская (-17,7%) и Кемеровская (-15,9%) области, Башкортостан (-15,4%), а также Тверская (-14,1%) и Нижегородская (-12,2%) области. При этом в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, вырос — в Тульской области (+8,3%), Санкт-Петербурге (+6,4%), а также в Волгоградской (+5,2%), Ленинградской (+4%) и Новосибирской (+0,3%) областях. В Москве данный показатель снизился на 6,1%.