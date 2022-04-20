МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Льготную ипотеку в ближайшее время могут расширить на возводимые хозяйственным способом частные дома, сказал замглавы Минстроя Никита Стасишин. Правительство обязало банки раскрывать реальную стоимость ипотеки

Основная проблема, по словам чиновника, состоит в том, на объекты ИЖС от застройщика можно взять ипотеку, в том числе льготную. Но на жилье, возводимое хозспособом, необходимо брать потребительский кредит по запредельным ставкам.

"Мы сейчас с "Дом.РФ", и это уже проговорили с Минфином, за счет дополнительного субсидирования двух процентных пунктов к программе льготной ипотеки дадим возможность распространить льготную ипотеку на строительство ИЖС хозспособом", — сообщил Стасишин на парламентских слушаниях.