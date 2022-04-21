Carlsberg сообщил, сколько потеряет в связи с продажей своего бизнеса в России
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Производитель пива Carlsberg потеряет примерно 1,39 миллиарда долларов в связи с решением о продаже бизнеса в России, сообщает компания.
Carlsberg в конце марта заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок.
"Чистые активы, относящиеся к бизнесу в России, переоцениваются по справедливой стоимости, что в настоящее время приводит к списанию приблизительно 9,5 миллиарда датских крон (1,39 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.
Carlsberg уточняет, что переоценка основана не на внешних предложениях бизнеса, а на ряде внутренних предположений, включая, помимо прочего, предположения относительно тяжести санкций, развития российского рынка пива, продолжения деятельности в России, конкурентной среды и макроэкономического развития, включая инфляцию и процентные ставки.
Кроме того, компания сообщила, что ситуация вокруг Украины негативно сказалась на значительном количестве клиентов и торговых точек в стране, что приведет к обесценению торговой дебиторской задолженности, устаревших запасов и коммерческих активов на сумму около 300 миллионов датских крон. А также на фоне нестабильной геополитической ситуации компания ожидает списания нематериальных активов в Центральной и Восточной Европе на сумму около 700 миллионов датских крон.
https://1prime.ru/business/20220421/836722635.html