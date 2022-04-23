МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Российские власти разрешили ввоз продукции Apple, Samsung, Tesla, Bentley и других ушедших брендов без их согласия, пишут "Известия". Без гвоздей: какой импорт вреден для России

Соответствующий приказ подготовил Минпромторг. В нем список товаров, для которых откроют параллельный импорт — механизм ввоза товаров на территорию Россию без разрешения владельцев торговых марок. Документ подписал глава ведомства Денис Мантуров, после чего он должен быть зарегистрирован в Минюсте. В Минпромторге подтвердили подлинность документа.

Министерство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров. Это готовая потребительская продукция плюс комплектующие для автомобилей. В частности, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура, транспорт.

Ведомство использовало комбинированный подход — в некоторых отраслях Минпромторг допустил к параллельному импорту всю категорию товаров, а в других —отдельные бренды, всего в документе их около 200.

Так, ведомство разрешило параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple, для гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В категории автомобилей будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие. Кроме того, комплектующие к ним — металлические конструкции и изделия от Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco, приводные ремни и гидравлика Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. В списке автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens.

Для одежды и обуви, включая спортивные, Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью.

В список не попали ювелирные изделия, а также мебель, за исключением сидений для транспорта. В министерстве пояснили, что украшения не имеют стратегического значения, отечественные производители смогут заполнить эту нишу.

Целью и мотивами приказа послужила возможность ввоза в страну конкретной партии продукции, на которую нанесли товарный знак, но правообладатель не соглашался на ее импорт в Россию, отметил Минпромторг в пояснительной записке. Мера необходима для защиты экономических интересов страны.