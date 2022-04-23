МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 1 мая, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, сообщает Росавиация.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 1 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", — говорится сообщении.

Уточняется, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний", — добавили в ведомстве.

Росавиация ввела ограничения 24 февраля.