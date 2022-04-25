МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Московский аэропорт Внуково вывел своих сотрудников в простой, закрыл прием на работу персонала и начал предлагать им режим неполного рабочего времени, рассказали "Известиям" в пресс-службе гавани. СМИ: американская Air Lease спишет находящиеся в России самолеты

Источник уточнил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти. Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.

Два источника, знакомых с принимаемыми мерами, добавили, что 30% штата Внуково также выданы предписания о последующем сокращении. По словам одного из них, это перестраховочный инструмент: чтобы уволить сотрудника, нужно время, а менеджменту сложно прогнозировать, будет ли расти пассажиропоток и когда. Если показатели будут сохраняться, то руководство будет продлевать простой и сохранять штат. Но если объем работ будет уменьшаться, то придется сокращать сотрудников, сообщил источник.

Сегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО "Международный аэропорт Внуково" — около 3500 человек. Поэтому сокращение может коснуться 1000–2000 человек. Но, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе Домодедово напомнили, что уже перевели сотрудников на новые графики и смены работы с неполной занятостью. Там не уточнили, вводили ли режим простоя и планируют ли сокращения работников, но добавили, что меры направлены на "сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли". Они "позволят обеспечить стабильный доход для всех сотрудников", добавили в авиагавани.

В Шереметьево простой ввели с 16 марта. По данным источника издания, сегодня в этом режиме находится около 22–23% сотрудников аэропорта.