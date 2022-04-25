Генпрокурор рассказал, в каком случае можно отменить проверки бизнеса
Генпрокурор Краснов: внеплановые проверки бизнеса можно отменить, если есть сомнения
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МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Внеплановые проверки бизнеса можно отменить, если есть сомнения в их необходимости, заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры глава ведомства Игорь Краснов.
"Любые сомнения в необходимости и правомерности проверок следует трактовать в пользу предпринимателя", — подчеркнул он.
Генпрокурор уточнил, что с 1 июля 2021 года была отклонена практически каждая вторая внеплановая проверка из более 14 тысяч заявленных. Он призвал продолжить этот курс с учетом всех действующих ограничений.
Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру максимально подержать российских предпринимателей, в том числе посредством снижения административной нагрузки.
Напомним, что до конца года по решению кабмина в России действует мораторий на плановые проверки бизнеса.
Кроме того, Краснов подчеркнул, что результаты прокурорского надзора должны показывать зарубежным инвесторам надежность России как делового партнера и безопасность вложений их денежных средств.