МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор энергокомпании "Энел Россия", российского дивизиона итальянского энергоконцерна Enel, Стефан Звегинцов 1 мая покинет компанию, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "Энел Россия" отчиталась о сокращении чистой прибыли в 2021 году

"Генеральный директор энергокомпании "Энел Россия" Стефан Звегинцов уходит из компании 1 мая. Новым гендиректором компании станет Жанна Седова, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям", — сообщила газета.

В пресс-службе "Энел Россия" РИА Новости отказались комментировать ситуацию.

Ранее "Энел Россия" сообщала, что на намеченном на 27 апреля заседании совета директоров компании будут обсуждаться изменения в составе правления, а также будет утвержден кандидат "на должность ключевого руководящего работника".

В марте крупнейший итальянский энергоконцерн Enel сообщил, что покинет рынок Россию в течение нескольких месяцев.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 МВт).