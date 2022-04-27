МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не будет. Матвиенко призвала снижать цены в магазинах

"Свободу бизнесу, если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом", — пообещала спикер на заседании Совета законодателей.

По её словам, у нас талантливые люди, не нужно им мешать.

"Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет…. не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще рабочие места создают", — отметила сенатор.

Она предложила региональным парламентам отслеживать ситуацию в этой сфере. По мнению законодателя, поддержка отечественного бизнеса позволит более быстрыми темпами развивать экономику.

Матвиенко также призвала поддержать российских цветоводов. По её словам, весна, женщины ждут цветы. "Мы прошли полпути. Благодарю Минфин и Минсельхоз, ввели, наконец, пошлины на цветы из Белоруссии. Федеральный бюджет получит в год 2,5 миллиарда рублей дополнительных средств", — пояснила она.

Спикер предложила направить эти средства на поддержку отечественных цветоводов. "Сейчас стало меньше импортных цветов, поддержите цветоводов, порадуйте наших женщин", — сказала сенатор.