МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в марте упало на 33,4% в годовом выражении, до 76,9 тысячи машин — показатель стал наименьшим для этого месяца с 2009 года, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Исследование показало, во сколько обходится обслуживание авто в России

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 4,3%, а автомобилей, направляемых на экспорт, упало на 41,4%.

При этом в первом квартале выпуск автомобилей в Британии сократился на 32,4%, до 207,347 тысячи машин.

Организация отмечает, что основным фактором сокращения производства автомобилей остается дефицит полупроводников и кризис на Украине, усугубляющий проблемы с поставками запчастей.

Год назад SMMT ожидало, что производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления и составит по итогам 2021 года 1,05 миллиона, что на 15,8% больше, чем годом ранее. Далее, по прогнозам, в 2022 году производство автомобилей достигнет 1,1 миллиона с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона машин, произведенных в 2019 году.