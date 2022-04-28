МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Компания VK договорилась с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, сообщает компания. МИД Венгрии объяснило, почему страна согласилась платить за газ в рублях

"28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее "VK" или "компания") объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробные условия сделки будут раскрыты позднее.