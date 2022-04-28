МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом квартале 2022 года снизилась к аналогичному периоду прошлого года на 28,2% и составила 1,104 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Франчайзи: рестораны McDonald's в Сибири продолжат работать

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию сократилась до 1,48 доллара с уровня прошлого года в 2,05 доллара. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 2,28 доллара при прогнозе в 2,17 доллара. Операционная прибыль сети выросла на 1,4% — до 2,312 миллиарда долларов.

Выручка McDonald's по итогам отчетного периода увеличилась на 10,5%, до 5,666 миллиарда долларов. Аналитики ожидали ее на отметке в 5,57 миллиарда долларов. Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам трех месяцев увеличились на 7,5%.

Компания отметила, что около 127 миллионов долларов было выделено на поддержание бизнеса в России и на Украине в период приостановки его работы, 27 миллионов из которых ушли на зарплату работникам, аренду помещений и оплату поставщикам. Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил 8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России.

Акции компании на предторгах в США дорожают на 2%.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.