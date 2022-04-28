МУРМАНСК, 28 апр — ПРАЙМ. Единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг может быть закрыт для проезда грузовиков в ближайшие дни, сообщила телерадиокомпания NRK. Норвегия стала добывать меньше жидких углеводородов

"Российские дальнобойщики торопятся доставить грузы норвежским клиентам. Водители получили информацию от своего руководства о том, что Норвегия собирается закрыть проезд для них с завтрашнего дня", — сообщает телекомпания.

По словам российских водителей, перевозящих грузы, в этом случае единственная возможность поставок в Норвегию из России исчезнет. NRK связалась с компаниями, которые ведут торговлю с российскими партнерами, в приграничном Киркенесе, они подтвердили, что получили те же сигналы.

"В министерстве финансов NRK подтвердили, что они работают над тем, чтобы закрыть границу с Россией для перевозки грузов", — отмечает телекомпания. В письме, подписанном старшим советником Сесилией Шенналд, говорится о том, что в министерстве ожидают скорого закрытия границы для грузовых перевозок.