МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Экспорт южнокорейских легковых автомобилей в РФ в первом квартале 2022 года упал почти на 40% на фоне проблем с поставками полупроводников и украинского кризиса, следует из данных таможенной службы Южной Кореи. Премьер Финляндии предлагает ввести новые санкции на импорт из России

В общем объем продаж от экспорта южнокорейских автомобилей упал на 0,6%. Основными импортерами южнокорейских машин сейчас являются США, Канада, Австралия и Великобритания. Причем, в первом квартале экспорт в Австралию вырос на 18,2% в годовом исчислении, в Великобританию – на 45,7%, положительный рост показали также Франция (15,8%), Израиль (80,4%), Саудовская Аравия (29,9%).

В то же время экспорт в Россию упал на 37,7%, а в США — на 1,5%, в Канаду — на 17,2%, в Германию и Испанию — на 18% и 16,1% соответственно.

Отмечается также, что несмотря на сложные условия доля экспорта экологичных автомобилей продолжает расти. Объем их продаж в мире в первом квартале вырос на 48,3% в годовом исчислении и достиг второго по величине показателя после четвертого квартала 2021 года в 3,6 миллиарда долларов.

Как заявляли Южной Корее в минторге США, обычные смартфоны, уже собранные автомобили, стиральные машины и другие "потребительские товары", в принципе, являются "исключениями" из FDPR (правила прямого иностранного продукта, которые подразумевает получение лицензии правительства США на отправку в Россию товаров из определенного списка) и аналогичных санкций, если поставляются не для военных нужд РФ.

В январе 2022 года Россия была вторым по величине рынком (325 миллионов долларов), куда экспортировались южнокорейские транспортные средства и их запчасти, на первом месте были США с 2,28 миллиардами долларов, на третьем Канада с 283 миллионами долларов.

В России у Hyundai-Kia три сборочных предприятия: калининградский завод "Автотор", завод в Санкт-Петербурге, а также площадка по сборке автомобильных двигателей, которая заработала в сентябре 2021 года. Питерский завод приостановил работу из-за проблем с поставками комплектующих. "Автотор" приостановит работу с 1 по 22 мая.