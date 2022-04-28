МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Группа инвестиционно-строительных компаний MAX планирует приобрести сеть магазинов OBI в России, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем телеграм-канале. Акции "Тинькофф" резко дорожают на новости о сделке с "Интерросом"

"Соответствующие ходатайства поступили в ФАС России. Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на российский рынок потребительских товаров", — сообщила ФАС.

Ранее стало известно, что немецкая сеть магазинов товаров для ремонта, дома и дачи OBI планирует продать свой бизнес в стране местному инвестору. Партнер сопровождающего сделку адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев говорил РИА Недвижимость, что речь идет о российском покупателе. О наличии конкретного отечественного инвестора, не раскрывая имени, говорил и Любошиц.

Газета "Коммерсант" сообщала, что на российские активы OBI претендуют структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане. Впоследствии холдинг сообщил, что не рассматривает приобретение российских активов OBI.