МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая, авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, сообщает Росавиация. СМИ: Минтранс разработал стратегию развития авиаотрасли до 2030 года

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 07 мая 2022 года 03:45 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Росавиация ввела ограничения 24 февраля.