ТБИЛИСИ, 29 апр — ПРАЙМ. Компания "Боржоми" заявляет, что приостанавливает временно производство в обеих заводах Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. В Великобритании призвали жителей Европы мерзнуть "во имя Украины"

"С начала боевых действий на Украине компания "IDS Боржоми Грузия" находится в сложной ситуации. Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось. В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах "Боржоми",- сказано в заявлении компании.